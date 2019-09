Hamburg (dpa/lno) - Der wegen schädigenden Verhaltens aus der AfD ausgeschlossene Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Ludwig Flocken hat am Sonntag vor dem Parteitag seiner Ex-Partei gesprochen. Möglich wurde dies, weil der 58-jährige Rechtsaußen, der in der Bürgerschaft immer wieder mit fremden- und islamfeindlichen Äußerungen auffällt, von einem Parteimitglied als Kandidat für die AfD-Landesliste zur Bürgerschaftswahl vorgeschlagen worden war. In seiner Bewerbungsrede habe Flocken - nach Seitenhieben auf die AfD-Fraktion - seine Bewerbung dann aber zurückgezogen, sagte ein Parteisprecher.

Ein möglicher Auftritt Flockens hatte den Parteitag von Beginn an beschäftigt. Gleich zum Auftakt am Samstagmorgen wurde deshalb beschlossen, dass keine aus der Partei ausgeschlossenen ehemaligen Mitglieder als Gäste an der Sitzung teilnehmen dürfen. Allerdings hat jedes stimmberechtigte Mitglied das Recht, auch Nichtmitglieder als Kandidaten für die Liste vorzuschlagen, die dann auch Gelegenheit für eine Bewerbungsrede erhalten müssen.

Flocken war im Januar 2018 vom AfD-Bundesschiedsgericht aus der Partei ausgeschlossen worden. Schon 2016 hatte er die Bürgerschaftsfraktion verlassen und war damit seinem Rauswurf zuvorgekommen. Seither sitzt er als fraktionsloser Abgeordneter im Stadtparlament, von dessen laufenden Sitzungen er wegen hetzerischer Äußerungen schon mehrfach ausgeschlossen wurde.