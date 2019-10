Güstrow (dpa/mv) - Die friedliche Revolution vor 30 Jahren steht im Mittelpunkt des Landesparteitags der Grünen heute (10.30 Uhr) in Güstrow. Unter diesem Gesichtspunkt wollen sich die knapp 120 Delegierten aus den acht Kreisverbänden unter dem Motto "Freiheit! Aber sicher." auch mit dem geplanten neuen Polizeigesetz befassen. Mit diesem wachse die Wahrscheinlichkeit, dass auch Unbeteiligte in den Fokus polizeilicher Maßnahmen geraten, hatte die Co-Landesvorsitzende Ulrike Berger ihre grundsätzliche Kritik deutlich gemacht.

In Güstrow geht es auch um erste Vorbereitungen zur Landtagswahl 2021. Bei der Wahl 2016 hatten die Grünen nach diversen Pannen im Wahlkampf den Wiedereinzug in das Landesparlament in Schwerin knapp verpasst. Sie kamen auf 4,8 Prozent der Stimmen und scheiterten damit an der 5-Prozent-Hürde.