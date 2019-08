Senftleben und Woidke im Rededuell: Bei Kritik an AfD einig

Cottbus (dpa/bb) - Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Brandenburg, Ingo Senftleben, hat wiederholt bekräftigt, dass seine Partei im Falle eines Wahlerfolgs nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde. "Eines steht vor der Wahl fest: Die CDU wird mit der AfD keine Regierungsarbeit machen", sagte Senftleben am Donnerstag in Cottbus. Dort traf er auf Einladung der regionalen Wirtschaftsverbände zum einzigen direkten Rededuell mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zusammen.