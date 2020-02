Greifswald (dpa/mv) - Die Stadt Greifswald hat im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag den Grundstein für ihr bislang größtes Bauprojekt seit 1990 gelegt - ein Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Das Vorhaben ist Bestandteil des Masterplans Gesundheitswirtschaft des Landes. Es werde vielen neuen Unternehmen zum Start verhelfen, sagte Merkel zum offiziellen Baubeginn. Greifswald sei bereits ein Juwel in der Branche und verfüge seit der Ansiedlung verschiedener Institute über echte Excellenz.

In dem neuen Gründerzentrum sollen Startups die Möglichkeit haben, ihre Ideen in den Bereichen Bioökonomie und Plasmatechnologie umzusetzen. Die Gesamtinvestition beträgt rund 38 Millionen Euro, die Greifswald mit Hilfe des Landes investiert. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) kündigte an, das Land werde mehr als ursprünglich geplant, nämlich etwa die Hälfte der Summe, beisteuern. Die Branchen industrielle Biotechnologie und Plasmatechnologie in einem Komplex zu verbinden, sei neuartig. Er nannte die Biotechnologien (Life Sciences) die Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts.

240 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Inbetriebnahme ist Mitte 2022 geplant. Betreiber des Hauses mit 5500 Quadratmetern vermietbarer Fläche wie Büros, Labors und Produktionsräumen wird der Wissenschafts- und Technologiepark Nordost (Witeno) sein.

Am Abend wurde die Kanzlerin beim Neujahrsempfang der CDU Vorpommern-Greifswald mit mehr als 350 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung erwartet. Die Region gehört zu Merkels Bundestagswahlkreis.