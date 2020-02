Greifswald (dpa/mv) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute in Greifswald in ihrem Bundestagswahlkreis erwartet. Der CDU-Kreisverband Vorpommern-Greifswald lädt sie traditionell zum Neujahrsempfang (19.00 Uhr) ein. Zu der Veranstaltung im Kulturbahnhof der Stadt werden mehr als 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung des Kreises erwartet.

Am Nachmittag (16.00 Uhr) nimmt die Kanzlerin auf Einladung der Stadtverwaltung zudem an der Grundsteinlegung für das größte Bauvorhaben Greifswalds seit 1990 teil. Die Universitäts- und Hansestadt baut ein Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Das Gründerzentrum soll jungen Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Ideen in den Bereichen Bioökonomie und Plasmatechnologie umzusetzen. Die Gesamtinvestitionen betragen mehr als 117 Millionen Euro. 38 Millionen will Greifswald mit Unterstützung des Landes investieren. 240 Arbeitsplätze sollen entstehen. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme rechnet die Stadt bis zum 2. Quartal 2022. Betreiber wird der Wissenschafts- und Technologiepark Nordost sein.