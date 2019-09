Artikel per E-Mail versenden

Gohrisch (dpa/sn) - Der in die Kritik geratene Gohrischer Kommunalpolitiker Uwe Börner hat seine Kooperation mit einem AfD-Mann verteidigt. "Bei mir steht das Bürgerwohl an erster Stelle und nicht eine Partei", erklärte er am Freitag sein Handeln. Börner, der als Parteiloser seit 2014 für die Grünen im Gemeinderat sitzt, hatte gemeinsam mit zwei Christdemokraten und einem Mandatsträger der AfD eine Fraktion gebildet. Dafür erntete er harsche Kritik von den Grünen. Sie fordern ihn auf, das Bündnis zu verlassen: "Es gibt keinen Grund die Fraktionsarbeit nicht erfolgreich durchzuführen", hielt Börner dagegen.