Nahles zurück in der Öffentlichkeit

Maria Laach (dpa) - Gut zwei Monate nach ihrem Rückzug aus der SPD-Spitze ist Andrea Nahles erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bei einer Veranstaltung im Benediktinerkloster Maria Laach (Rheinland-Pfalz) redete die ehemalige Partei- und Fraktionschefin am Montagabend über das Thema "Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben". Über die SPD wollte sie nicht sprechen. Nahles gab sich bei der Ankunft in dem Kloster schweigsam. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie nur mit einem kurzen "Hallo".