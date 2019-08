Trier (dpa/lrs) - Eine Benefiz-Radtour für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder geht ab Sonntag (11. August) in Trier an den Start. Die mehrtägige "Vor-Tour der Hoffnung" umfasst insgesamt 295 Kilometer und führt unter anderem über Luxemburg und Frankreich bis ins Saarland. Mehrere Politiker haben sich angekündigt, für den guten Zweck in die Pedale zu treten: Dazu gehöre die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner, die am Dienstag (13. August) dabei sei, teilte der CDU Landesverband am Freitag in Mainz mit. Auch zahlreiche Sportler und Ärzte hätten sich zur Tour angemeldet.