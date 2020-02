Frankfurt/Main (dpa) - Die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Teilnahme am Neujahresempfang der Frankfurter CDU am Freitagabend kurzfristig abgesagt. "Politik lebt von schnellen Entscheidungen und ständig wechselnden Situationen", teilte der CDU-Kreisverband am Freitagvormittag mit. "So sehr wir uns auf unsere Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gefreut haben, müssen wir respektieren, wenn sie, gerade jetzt, in Berlin gebraucht wird." Das CDU-Präsidium wollte am Freitag über das weitere Vorgehen in der Regierungskrise in Thüringen beraten.