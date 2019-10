Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Das Bezirksparteigericht der CDU in Neustadt an der Weinstraße hat die Kommunalpolitikerin Monika Schirdewahn aus der Partei ausgeschlossen. Schirdewahn habe mit ihrem Verhalten erheblich gegen die Grundsätze und die Ordnung der CDU verstoßen, sagte der Vorsitzende des Gerichts, Theo Wieder, am Dienstag nach der mündlichen Verhandlung in Neustadt. Das Verhalten der Politikerin sei parteischädigend.

Die 62-Jährige hatte im Gemeinderat von Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) mit ihrem AfD-Ehemann eine Fraktionsgemeinschaft gebildet. Beide sind in dem Rat die einzigen Vertreter ihrer Parteien. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, da Beschwerde beim CDU-Landesparteigericht eingelegt werden kann.