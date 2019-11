Ministerpräsident Bouffier will Geschlossenheit von der CDU

Parteien - Flörsheim am Main

Flörsheim (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Volker Bouffier hat seine Partei zu Geschlossenheit aufgefordert. Ein ordentlicher Umgang miteinander sei eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, sagte Bouffier am Rande des Parteitags seines Landesverbands am Samstag in Flörsheim. Die Personaldebatte auf Bundesebene halte er derzeit für "völlig überflüssig" und mahnte, der Umgang miteinander bestimme auch das Außenbild einer Partei. Es sei vereinbart, die Frage der Kanzlerkandidatur im Herbst 2020 zu entscheiden.

Auf dem Parteitag der hessischen CDU wollen sich acht parteiinterne Vereinigungen vorstellen, darunter die Frauen Union und die Senioren Union. Auch die Kommunalpolitik wird ein größeres Thema - mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen in Hessen 2021. Bouffier sagte, es sei eine große Herausforderung, ausreichend Kandidaten zu finden, die sich engagieren wollten.