Fellbach (dpa/lsw) - Überraschende Schlappe für FDP-Landeschef Michael Theurer: Beim Landesparteitag am Sonntag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) haben die Delegierten einen Antrag zum Klimaschutz, an dem Theurer mitgeschrieben hat, in großen Teilen gestrichen. Der Antrag zur Streichung war vom FDP-Bezirksverband Kurpfalz gekommen.

Deren Delegierte Claudia Felden, die auch Bürgermeisterin in Leimen ist, erklärte, der Antrag passe eher zu einem Grünen-Parteitag. Natürlich sehe sie Handlungsbedarf in der Klimapolitik, sagte Felden. Jedoch solle man Veränderungen über marktwirtschaftliche Instrumente erreichen. Der Antrag enthalte viele planwirtschaftliche Ansätze und Forderungen, die nicht dem liberalen Verständnis entsprächen.

Das sah auch die Mehrheit der Delegierten so - und stimmte der Streichung der Zeilen 20 bis 87 zu. Damit blieben von dem Antrag nur noch die ersten drei Absätze übrig. Er wurde daraufhin zurück in den zuständigen Landesfachausschuss der Landes-FDP überwiesen.

In einem Antrag war unter anderem vorgeschlagen worden, ökonomische Anreize für Kommunen und Anwohner dafür zu schaffen, Windkraftanlagen in ihrer Nähe zu dulden. Der Hintergrund: Der Ausbau von Windkraftanlagen an Land kommt nur langsam voran - auch, weil sich an vielen Orten Bürgerinitiativen gegen den Ausbau wehren.