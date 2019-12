Erfurt (dpa/th) - Das lange geplante Treffen von Rot-Rot-Grün sowie CDU und FDP in Thüringen soll Mitte Januar stattfinden. Dabei geht es um die schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl Ende Oktober und Möglichkeiten der Zusammenarbeit der fünf Parteien im Parlament. Vorgesehen sei auf Vorschlag von CDU und FDP der 13. Januar für das Gespräch in großer Runde, sagte CDU-Generalsekretär Raymond Walk am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir haben bereits eine Bestätigung von Rot-Rot-Grün. Der Termin ist damit gesetzt."

Einen Terminvorschlag des Dreierbündnisses, das derzeit die Vorbereitungen für eine Minderheitsregierung trifft, für Mitte Dezember konnte die CDU nicht wahrnehmen. Ihr Partei- und Fraktionsvorsitzender Mike Mohring hatte mehrfach erklärt, dass es bei dem Treffen weder um eine Duldung noch eine Tolerierung von Rot-Rot-Grün gehe. Auch FDP-Chef Thomas Kemmerich will Rot-Rot-Grün nicht stützen.

"Wir reden vor allem über die künftige Arbeit im Landtag", sagte Walk. Auch ein spezielles Gremium für eine mögliche punktuelle parlamentarische Zusammenarbeit der fünf Parteien lehnte Walk ab. "Wir brauchen zu den Landtagsgremien keine Parallelstrukturen."

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat angekündigt, dass er sich bis Ende Februar der Ministerpräsidentenwahl im Landtag stellen wird. Die Linke billigte auf einem Parteitag im Sonntag einstimmig die Bildung einer Minderheitsregierung.