Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring ist gegen eine Überarbeitung des Koalitionsvertrages von Union und SPD im Bund nach dem SPD-Mitgliedervotum für ein neues Führungsduo. "In der Union gibt es sichtbar keine Zustimmung für ein Update des Koalitionsvertrages", sagte Mohring am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die SPD tut gut daran, in dieser Woche ihre Personalfragen und ihr Verständnis von künftiger verlässlicher Zusammenarbeit in der Bundesregierung zu klären." Mohring, der CDU-Präsidiumsmitglied ist, rief die SPD zur Rückkehr zur Sacharbeit auf.

Die SPD-Basis hatte in der Stichwahl der Parteispitze mit gut 53 Prozent für die Kritiker der großen Koalition, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, votiert. Der am Freitag beginnende SPD-Parteitag muss sie noch offiziell wählen.