Minderheitsregierung: SPD will Parteitag abstimmen lassen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens SPD plant, auf einem Landesparteitag darüber abstimmen zu lassen, ob sie in eine Minderheitsregierung mit Linker und Bündnis 90/Die Grünen gehen sollte. Über einen entsprechenden Antrag will der Landesvorstand heute entscheiden. Als Termin wird bislang der 24. Januar anvisiert.

Nach Angaben einer SPD-Sprecherin würden an dem Parteitag rund 200 Delegierte und der gesamte Vorstand teilnehmen. Auch die Grünen wollen Delegierte über eine Regierungsbeteiligung entscheiden lassen. Dafür ist bislang der 25. Januar vorgesehen.

Die Linke hatte sich am vergangenen Wochenende geschlossen hinter das von Ministerpräsident Bodo Ramelow verfolgte Konzept einer Minderheitsregierung gestellt. Ende Oktober hatte sie erstmals in Deutschland eine Landtagswahl gewonnen. Mit 31 Prozent der Stimmen löste sie die CDU als stärkste Partei in Thüringen ab. Zwei Monate später stellte sie nun die Weichen für eine Fortsetzung der bisherigen rot-rot-grünen Koalition. Dem Dreierbündnis fehlen jedoch im Landtag trotz der Stärke der Linken vier Stimmen.