Linke will Tag der Befreiung 2020 zum Feiertag machen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Linke-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat vorgeschlagen, den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus einmalig im kommenden Jahr zum bundesweiten Feiertag zu erklären. Am 8. Mai 2020 jähre sich die Befreiung vom Faschismus zum 75. Mal, begründete sie ihren Vorstoß am Samstag auf einem Landesparteitag in Erfurt. Der Tag sollte genutzt werden, um zu gedenken und den Befreiern zu danken.

"Wir wollen mit den Alliierten feiern", sagte Hennig-Wellsow. Aber auch mit den Menschen, die zivilen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hätten. Dafür solle ein freier Tag geschaffen werden.

Auf dem Parteitag wählt die Thüringer Linke ihren Parteivorstand neu und berät darüber, wie es nach dem Erfolg bei der Landtagswahl mit der Regierungsbildung weitergehen soll.