Erfurt (dpa/th) - Linke, SPD und Grüne haben erneut keine Einigung über den Zuschnitt der Ministerien für ihre geplante Minderheitsregierung erzielt. "Es gibt Dynamik in dem Verhandlungsgeschehen", sagte Thüringens Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow am Montag nach Gesprächen der drei Parteien. Sie gehe davon aus, dass es nach einem weiteren Treffen am Dienstag ein Ergebnis geben werde. "Wir haben uns alle noch einmal bewegt, auch in den einzelnen Themenbereichen", sagte Hennig-Wellsow. Auch SPD-Chef Wolfgang Tiefensee zeigte sich zuversichtlich, dass man zu einer Lösung kommt: "Ich denke morgen machen wir den Sack zu."