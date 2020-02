Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Grünen haben Anja Siegesmund und die Rechtsanwältin Anne Lütkes als Ministerinnen der geplanten rot-rot-grünen Minderheitsregierung bestimmt. Der Landesvorstand beschloss am Montag, dass Siegesmund wie schon in der vorherigen Legislaturperiode Umweltministerin werden soll, wie ein Sprecher mitteilte. Lütkes soll demnach Ministerin für Justiz und Bürgerbeteiligung werden. Die Juristin war von 2000 bis 2005 Justiz-, Frauen-, Jugend- und Familienministerin in Schleswig-Holstein und von 2010 bis 2017 Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Düsseldorf.

In Thüringen soll am Mittwoch ein neuer Regierungschef gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) stellt sich zur Wiederwahl. Der 63-Jährige bastelt seit Monaten an einer Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen - dem Bündnis fehlen im Parlament vier Stimmen zur Mehrheit. Im Januar hatten sich Vertreter von Rot-Rot-Grün über die Zuschnitte der Ministerien in einer Minderheitsregierung verständigt. Die Linken sollen in dem Fall vier, die SPD drei und die Grünen zwei Ministerien verantworten.