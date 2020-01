Erfurt (dpa/th) - Thüringens Grünen-Fraktionschef Dirk Adams hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) aufgefordert, seine Vorstellungen für eine projektbezogene Regierungsarbeit zu erläutern. "Bodo Ramelow muss seinen Wählern jetzt sagen, was er will", sagte Adams am Montag vor einem Treffen von Linke, CDU, SPD, Grünen und FDP.

Ramelow hatte sich am Sonntag mit Altbundespräsident Joachim Gauck und CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring getroffen und anschließend angekündigt, Mohring zu einem weiteren Gespräch einladen zu wollen. Dabei solle es um die Frage gehen: "Wie könnten wir über die Zukunft unseres Landes im Rahmen einer projektorientierten Regierungsarbeit zusammen sprechen?", wie Ramelow erklärte. Zugleich machte der Linke-Politiker klar, dass die Basis für eine solche Regierungsarbeit eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung wäre.

Adams sagte: "Wenn das der Beginn eines konstruktiven Mitarbeitens der CDU ist, dann hätte die CDU einen großen Schritt gemacht." Auch Mohring müsse nun darlegen, was genau er sich vorstellt.