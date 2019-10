Erfurt (dpa/th) - Thüringens FDP will in den Landtag zurückkehren. Mit einem Landesparteitag heute in Erfurt starten die Liberalen und ihr Spitzenkandidat Thomas Kemmerich in die heiße Phase des Wahlkampfes. Erwartet wird zu dem Parteitag zwei Wochen vor der Landtagswahl auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Die Liberalen sind im Freistaat seit fünf Jahren nicht im Parlament vertreten. In aktuellen Wahlumfragen liegen sie zwischen vier und fünf Prozent. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.