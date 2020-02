Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke will heute das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über den Eintritt in eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung bekannt geben. Zuvor hatten bereits SPD und Grüne ihre Basis auf Parteitagen abstimmen lassen, ob sie das Wagnis eingehen sollen, ohne feste Mehrheiten im Parlament zu regieren. Sprechen sich nun auch die Linken-Mitglieder mehrheitlich dafür aus, wäre der Weg frei.

Bereits am Mittwoch will sich der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Wiederwahl stellen. Linke, SPD und Grüne haben im Parlament in Erfurt 42 von 90 Sitzen - und können zusammen keine absolute Mehrheit zustande bringen. Im dritten Wahlgang reicht laut Landesverfassung eine relative Mehrheit.