Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich gegen weitere Waldflächen ohne Bewirtschaftung ausgesprochen. Das geht aus einem Positionspapier mit dem Titel "Thüringens Wälder im Klimawandel bewahren und nutzen" hervor, das der Fraktionsvorsitzende Mike Mohring am Dienstag in Erfurt vorstellte. "Es muss zukünftig möglich sein, stillgelegte Wälder auch wieder in Wirtschaftswälder umzuwidmen", heißt es in dem Papier, das die Fraktion bei einer zweitägigen Sommerklausur in Teistungen (Eichsfeld) beschloss. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte beschlossen, dass bis zum Jahr 2029 die forstwirtschaftliche Nutzung von rund 26 000 Hektar Wald ausgeschlossen wird.