Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich einem Bericht zufolge für einen offeneren Umgang seiner Partei mit dem Begriff Heimat ausgesprochen. "Viele, die sich links verorten, verwechseln Heimat oftmals mit Heimattümelei, Nationalismus und Chauvinismus", sagte Ramelow dem Nachrichtenportal t-online.de. Dies greife seiner Meinung nach aber zu kurz. "Heimat ist für mich dort, wo meine Empfindung ist", sagte Ramelow. Es sei eine Frage der Definition, was man mit dem Begriff ausdrücken wolle.

Ramelow ist bislang der einzige linke Ministerpräsident bundesweit. Er führt in Thüringen seit 2014 ein Bündnis aus Linke, SPD und Grünen und will sein Amt bei der anstehenden Landtagswahl am 27. Oktober verteidigen.