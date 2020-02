Erfurt (dpa/th) - Torben Braga hat den Posten des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag übernommen. Sein Vorgänger, Stefan Möller, wurde zum Stellvertreter ernannt, wie die Fraktion am Dienstag auf Twitter schrieb. Er wolle sich unter anderem mehr auf seine Ämter als Landessprecher und Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion in Erfurt konzentrieren, erklärte Möller den Schritt. Die Landtagsfraktion habe durch die Wahl im Oktober Abgeordnete hinzugewonnen. Die bisherige Aufgabenkonzentration bei ihm sei also nicht mehr notwendig. Die AfD war bei der Landtagswahl mit 23,4 Prozent zweitstärkste Kraft geworden und hat nun 22 von 90 Sitzen im Parlament.