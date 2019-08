Erfurt (dpa/th) - Für die Landtagswahl Ende Oktober können 27 Parteien Kandidaten vorschlagen. Das hat der Landeswahlausschuss bei einer Sitzung am Freitag in Erfurt entschieden. Die Parteien können nun bis zum 22. August Wahlvorschläge einreichen. Allerdings müssen Parteien, die nicht im Bundestag oder in einem der Länderparlamente vertreten sind, noch mindestens 1000 Unterschriften von Unterstützern für Landeslisten sammeln. Über die Zulassung der Landeslisten entscheidet der Landeswahlausschuss in einer öffentlichen Sitzung am 30. August. An die Wahlurnen gehen die Thüringer am 27. Oktober. Bei der vergangenen Landtagswahl 2014 durften 16 Parteien Vorschläge einreichen. Zwölf wurden mit Landeslisten zugelassen.