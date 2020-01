Dortmund (dpa/lnw) - Der ehemalige nordrhein-westfälische Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD) wird am kommenden Donnerstag im engsten Kreis in Dortmund beigesetzt. Vorher wird es eine öffentliche Trauerfeier in der Sankt Reinoldi-Kirche geben, wie die SPD mitteilte.

Schneider war im Alter von 68 Jahren gestorben, wie am vergangenen Freitag bekannt geworden war. Zum genauen Todesdatum konnte die SPD bisher keine Angaben machen. Der in Gütersloh geborene Politiker war von 2010 bis 2015 im Kabinett der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Minister für Arbeit, Integration und Soziales. Zuvor war der gelernte Werkzeugmacher Landeschef des DGB in Nordrhein-Westfalen.

Zur Trauerfeier in Dortmund am Donnerstag (11 Uhr) werden laut SPD frühere Kabinettskollegen, die Spitze der Landespartei und Vertreter des DGB erwartet.