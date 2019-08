Düsseldorf (dpa/lnw) - Die einflussreiche nordrhein-westfälische SPD hat sich im Kandidaten-Rennen um den Bundesparteivorsitz noch nicht festgelegt. Am 30. August werde der Vorstand des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands zusammenkommen, um über die Kandidatenlage zu beraten, kündigte die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, am Mittwoch in Düsseldorf an. Dort werde entschieden, ob der Landesverband eines der Kandidaten-Teams offiziell unterstütze. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. September.