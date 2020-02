Düsseldorf (dpa/lnw) - Hannelore Kraft (SPD) wird bei der kommenden Landtagswahl nicht mehr antreten. Das bestätigte ein Sprecher der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die "Neue Westfälische" darüber berichtet. Ob sich die 58-Jährige komplett aus der aktiven Politik zurückziehen wird, konnte der Sprecher nicht sagen. Kraft selbst war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Hannelore Kraft war von 2010 bis 2017 Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen. Sie ist seitdem einfache Abgeordnete des Landtags. Reguläre Landtagswahlen stehen in NRW für 2022 an.