Düsseldorf (dpa/lnw) - Umsonst Bus und Bahn fahren, öffentliche Weiterbildungs-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote gratis nutzen - das möchte die SPD-Opposition mit einer Ehrenamtskarte einführen. Einen entsprechenden Antrag will der nordrhein-westfälische Parteivorstand beim Bochumer Landesparteitag am 21. September einbringen. Dort werde das Thema "Solidarische Gesellschaft" eines der zentralen Themen sein, kündigte Generalsekretärin Nadja Lüders am Mittwoch in Düsseldorf an.