Dresden (dpa/sn) - Sachsens Linke streben nach der herben Schlappe zur Landtagswahl einen radikalen Neuanfang an und wollen das mit einer neuen Führung schaffen. Nach einem Parteitag Mitte November in Dresden soll ein Führungsduo die bisherige Parteichefin Antje Feiks ersetzen. Das Wahlergebnis vom 1. September stecke allen noch in den Knochen, räumte Feiks am Donnerstag ein. Die Linken hatten bei der Wahl nur 10,4 Prozent der Stimmen erhalten. Die Zahl ihrer Abgeordneten im Landtag reduzierte sich damit von vormals 27 auf 14, die Rolle des Oppositionsführers hat nun die AfD, die mit 38 Abgeordneten im Parlament vertreten ist.

"Wir haben zu viel Energie darauf verschwendet, innerparteiliche Auseinandersetzungen zu führen", sagte Feiks. Darunter habe die Außenwirkung der Partei gelitten. Es sei nicht gelungen, sich als "kämpferische Stimme des Protestes gegen Kapitalismus" oder als Partei der Kümmerer zu präsentieren.

Die 40-Jährige behält ihr Mandat im Parlament und will sich fortan vor allem mit Problemen im ländlichen Raum befassen. Als Führungsduo treten Susanne Schaper (41) und Stefan Hartmann (51) an. Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak will seinen Posten gleichfalls räumen und als Schatzmeister des neuen Landesvorstand kandidieren. Für seine Nachfolge bewirbt sich die frühere Landtagsabgeordnete Janina Pfau.

"Eine Partei, die bei einer Wahl eine so herbe Niederlage wie wir bekommen hat, wäre sehr falsch beraten, wenn sie ein "Weiter so" betreiben würde", sagte Hartmann. Er ordnete die Schlappe in eine ganze Serie bundesweiter Niederlagen der Linken in den vergangenen zehn Jahren ein. Die Partei habe nicht nur ein sächsisches Problem. Allerdings müsse man sich schon an die eigene Nase fassen und eigene Defizite und Probleme in den Vordergrund stellen. Die Linken müssten künftig die 90 Prozent ihrer Gemeinsamkeiten zur Grundlage ihres Handels machen und die zehn Prozent ihrer Differenz darüber hinaus produktiv machen.

Schaper zufolge gehe es darum, alle Themen unter den Blickwinkel der sozialen Frage zu stellen. Es gelte die Kapitalismuskritik in den Vordergrund zu rücken, aber mit andere Methoden als bisher. "Wir müssen authentischer werden. Wir müssen uns aus unserer Blase ein Stück weit herausbewegen." Auch deshalb favorisiere man nun eine Doppelspitze. Sie könne unterschiedliche Sichtweisen einbringen und dafür sorgen, dass Unterschiede nicht nur in Hinterzimmern besprochen werden.