Leipzig (dpa/sn) - Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen hat André Poggenburg den Vorsitz der von ihm gegründeten Partei "Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland" (ADPM) niedergelegt. Zudem kündigte der Ex-AfD-Politiker in einer Mitteilung vom Montag an, die Partei "nach ordnungsgemäßen Übergaben" verlassen zu wollen. Am Wochenende hatten er und zwei weitere Vorstandsmitglieder demnach auf einem Parteitag in Leipzig einen Antrag gestellt, ihren eigenen Wahlkampf zugunsten der AfD zu beenden und die ADPM bis Ende August aufzulösen.