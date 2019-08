Dresden (dpa/sn) - Sachsens Regierung hat nach Ansicht der Linken "keine Ahnung" vom Rettungswesen im Freistaat. Dieses Fazit zog der Abgeordnete Mirko Schultze am Montag in Dresden, nachdem er sechs Kleine Anfragen im Parlament ausgewertet hatte. In fast allen Antwortschreiben des Innenministeriums taucht der Satz auf: "Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor." An anderen Stellen sah die Regierung von einer "weiteren Beantwortung" ab.