Dresden (dpa/sn) - Nach Medienberichten über bisher unbekannte Einnahmen sowie eine Beteiligung an einer Solarfirma fordert der Landtagspräsident eine Stellungnahme von dem sächsischen AfD-Chef Jörg Urban. Es gebe einen "begründeten Anfangsverdacht", dass gegen die Verhaltensregeln verstoßen worden sei, sagte ein Landtagssprecher am Mittwoch auf Anfrage. Demnach muss die Beteiligung an einer Firma beim Landtagspräsidenten angezeigt werden, wenn dadurch ein wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen möglich ist. Dabei gehe es um Interessenskonflikte, so der Sprecher. Einkünfte müssen dann angegeben werden, wenn sie 1000 Euro pro Monat oder 12 000 Euro pro Jahr überschreiten.