Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat der AfD vorgehalten, ein Zerrbild von der Wirklichkeit im Freistaat zu zeichnen. Die sächsische AfD erinnere sehr an die NPD, an die Reden, die man früher gehört habe, sagte Kretschmer am Mittwoch im "Morgenmagazin" der ARD. "Das macht uns große Sorgen, vielen Menschen in diesem Land. Die AfD versucht, eine Protestwahl zu erzeugen. Sie diskutiert mit uns nicht über den Freistaat Sachsen, das, was wir hier erreichen wollen, sondern sie organisiert im Internet ein Zerrbild über eine Situation, die es so nicht gibt, aber die natürlich bei einem Teil der Menschen verfängt."