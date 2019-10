Dresden (dpa/sn) - Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping will nach ihrer gescheiterten Bewerbung um den SPD-Vorsitz "mit ganzer Kraft an den Koalitionsverhandlungen in Sachsen teilnehmen". Bei ihrer Kandidatur habe sie mit Nachdruck für Bürger im Osten geworben, teilte sie mit. Zusammen mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius kandidierte Köpping für den Parteivorsitz - im Mitgliedervotum erhielt das Duo 14,61 Prozent der Stimmen.

Köpping und Pistorius hätten mit ihrer Bewerbung dazu beigetragen, dass in der SPD das Verständnis "für die unterschiedlichen Gefühls- und Problemlagen in Ost und West gewachsen ist", sagte Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig. Der Prozess sei allerdings noch nicht abgeschlossen.

Dulig gratulierte Finanzminister Olaf Scholz und der Brandenburgerin Klara Geywitz sowie Nordrhein-Westfalens früherem Finanzminister Norbert Walter-Borjans und der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken, die nun in einer Stichwahl erneut für die Posten des Parteivorsitzes antreten.