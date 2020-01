CSU will Sparer entlasten - Festverzinste Innovationsanleihe

München (dpa) - Der Staat soll deutsche Sparer unterstützen. Das sieht ein Papier der CSU-Landesgruppe vor, das dem "Münchner Merkur" und der dpa vorliegt. Es soll in der kommenden Woche im Kloster Seeon beschlossen werden. "Wer für morgen vorsorgen will, braucht heute Unterstützung", heißt es darin. Unter anderem sollen Banken verpflichtet werden, ein kostenfreies Basiskonto anzubieten. Zudem will die CSU vor allem Langfrist-Sparer steuerlich besser fördern.