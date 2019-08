CDU kritisiert Landesregierung in Sachen Innerer Sicherheit

Cottbus (dpa/bb) - Brandenburgs CDU-Generalsekretär Steeven Bretz hat der Brandenburger Landesregierung beim Thema Innere Sicherheit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Immer noch fehlten Polizisten im Land. Zudem hätten die Beamten miserable Arbeitsbedingungen und würden schlecht bezahlt, sagte Bretz am Donnerstagabend bei einem Politiker-Talk mit Lesern der "Lausitzer Rundschau". Auch der Krankenstand unter den Polizisten sei hoch. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wies die Vorwürfe zurück. "Wir sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden bei der Bezahlung der Polizisten." Auch die Bundespolizei werde aufgestockt im Land, etwa an der Grenze zu Polen.