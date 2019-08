Artikel per E-Mail versenden

Celle (dpa) - Niedersachsens CDU erwartet prominente Gäste bei ihrem heutigen Landesparteitag in Celle. Neben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll auch die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Rede halten. Der Leitantrag des Parteitags trägt den Titel "Nachhaltigkeit ganzheitlich denken". Im Mittelpunkt sollen die Umweltpolitik sowie die Zukunft der Mobilität und der Arbeit stehen.

Die CDU erarbeitet derzeit ein Klimaschutzkonzept, das am 16. September verabschiedet werden soll. Parteichefin Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt für Klimaschutz "mit Innovationen, mit Optimismus" statt mit Verboten und Einschränkungen geworben.

Im Leitantrag für den Parteitag heißt es nun: "Die Folgen des Klimawandels gehen uns alle an." Die Partei verstehe Nachhaltigkeit als ganzheitliches Konzept, das in alle Politikbereiche ausstrahle. Wirtschaftswachstum und Klimaschutz seien keine Gegensätze. Allerdings: "Verbote und Bevormundung sind nicht der Weg, welchen wir beschreiten wollen."

CDU-Landeschef Bernd Althusmann hatte mit Blick auf die E-Mobilität zuletzt für eine Fabrik des US-Herstellers Tesla in Niedersachsen geworben. "Ich würde mich über ein Engagement des Unternehmens und die damit verbundenen neuen Arbeitsplätze in unserem Land freuen", sagte der Wirtschaftsminister. Medien zufolge sollen Emden und das Emsland auf der Liste potenzieller Standorte im Land oben stehen.

Die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen will in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit in Brüssel einen "europäischen Grünen Deal" vorschlagen, um Europa klimaneutral zu machen. Der Amtsantritt der früheren Sozialministerin Niedersachsens (2003-2005) ist für den 1. November geplant. Mit von der Leyens Wechsel war zudem den Posten der Verteidigungsministerin für Kramp-Karrenbauer frei geworden.