Celle (dpa) - Einen Tag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann den Grünen und der AfD vorgeworfen, die Menschen zu verunsichern. "Wir dürfen nicht denjenigen hinterherlaufen, die jeden Tag neue Ängste in diesem Land schüren. Das sind die Grünen, das ist die AfD", sagte Althusmann beim Landesparteitag der CDU am Samstag in Celle.

Angesichts von Veränderungen wie dem Kohleausstieg und der Mobilitätswende dürfe die Politik nicht überdrehen. "Die Menschen in diesem Land können vor lauter Wandel und Wenden, die wir durchführen, manchmal kaum noch geradeaus schauen, weil es ihnen nämlich schwindlig wird", sagte Althusmann. "Wir müssen die Enttäuschten, die Verunsicherten wieder zurückholen, ihnen Orientierung geben."

Der Leitantrag des CDU-Parteitags trägt den Titel "Nachhaltigkeit ganzheitlich denken". Im Mittelpunkt sollen die Umweltpolitik sowie die Zukunft der Mobilität und der Arbeit stehen.