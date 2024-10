Die CDU hat nach eigenen Angaben erstmals seit vielen Jahren den schleichenden Mitgliederschwund stoppen können. Zum ersten Oktober wies die Parteistatistik 363 381 Mitglieder aus – gegenüber dem Vorjahr ein minimales Plus von 0,2 Prozent, wie der CDU-Mitgliederbeauftragte Philipp Amthor am Montag mitteilte. Die Partei habe, bis auf eine Ausnahme, in den vergangenen 25 Jahren immer ein Negativwachstum gehabt. Grund dafür seien Sterbefälle gewesen, aber auch Austritte. „Uns ist es gelungen, diese Trendumkehr zu schaffen“, so Amthor. Das liege vor allem am neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Besonders positiv sei die Entwicklung zwischen Ende April und Ende Oktober gewesen, also nach dem Parteitag mit der Verabschiedung des Grundsatzprogramms und rund um die Entscheidung in der K-Frage.