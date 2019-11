Bürgel (dpa/th) - Nach der Wahl ihres neuen Landesvorstandes setzt die Junge Union (JU) Thüringen am Sonntag (9.30 Uhr) ihren Landestag im ostthüringischen Bürgel fort. Dazu wird der Vorsitzende der JU Deutschland, Tilman Kuban, erwartet. Außerdem wollen die rund 100 Delegierten über eine Reihe von Anträgen beraten. Darin geht es etwa um die Forderung nach einem Pfandsystem für Zigarettenfilter, bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte der Hochschulen und die Einführung digitaler Klassen- und Notenbücher an Schulen. Am Vortag war bereits der Jenaer Medizinstudent Cornelius Golembiewski zum neuen JU-Landesvorsitzenden gewählt worden.