Bürgel (dpa/th) - Der Medizinstudent Cornelius Golembiewski ist neuer Landesvorsitzender der Jungen Union. Der 27-Jährige aus Jena erhielt am Samstag auf dem Landestag in Bürgel rund 71 Prozent der Delegiertenstimmen. Er löste Stefan Gruhner an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation ab, der nach neun Jahren aus Altersgründen nicht wieder antrat. In seiner Bewerbungsrede sprach Golembiewski von "stürmischen Zeiten" und kritisierte, die CDU gebe seit der Landtagswahl Ende Oktober kein gutes Bild ab. Die Junge Union hat in Thüringen nach eigenen Angaben rund 1600 Mitglieder.