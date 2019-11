Bürgel (dpa/th) - Vier Wochen nach der Landtagswahl streitet die Thüringer CDU heftig über ihren weiteren Kurs. Soll sie sich in das Schicksal der Opposition fügen oder weiter Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit anderen Parteien ausloten? Beim Landestag der Jungen Union (JU) - dem ersten größeren Parteitreffen seit der Wahl - ist am Wochenende in Bürgel bei Jena viel Unmut geäußert geworden. Von einem "Schlingerkurs" war mehrfach die Rede und Fehlern im Wahlkampf. Zugleich wurde eine Erneuerung der Partei gefordert. Namentlich gingen die Redner CDU-Landeschef Mike Mohring zwar nicht an, doch erhielt er für seine Rede von den Delegierten nur spärlich Applaus.

"Die CDU Thüringen ist in der tiefsten Krise seit der Wiedervereinigung", stellte der langjährige JU-Landeschef Stefan Gruhner klar. Die Partei hatte im Vergleich zur vorangegangenen Wahl fast zwölf Prozentpunkte verloren und war erstmals hinter Linker und AfD gelandet. Gruhner mahnte den Parteinachwuchs, für eine Erneuerung der CDU zu sorgen. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Wahlergebnis dürfe nicht auf die lange Bank geschoben werden, betonte Gruhner, der seinen Wahlkreis im Saale-Orla-Kreis an die AfD verloren hat. "Die Junge Union muss an dieser Stelle Treiber der CDU sein."

Sein am Wochenende gekürter Nachfolger, der Medizinstudent Cornelius Golembiewski monierte, die CDU gebe seit der Landtagswahl kein gutes Bild ab. Er forderte einen "neuen Kurs, neuen Aufbruch und neue Gesichter". Die jüngsten Personalentscheidungen in der Fraktion hätten gezeigt, dass die Botschaft der Wahl noch nicht angekommen sei, sagte er. Auf dpa-Nachfrage präzisierte er, dass er sich auf die Wahl von Michael Heym, der sich offen für Gespräche mit der AfD gezeigt hatte, zum Fraktionsvize bezog sowie auf die vereitelte Kür von Beate Meißner zur CDU-Kandidatin für das Landtagspräsidium.

Einig waren sich die Redner in der Ablehnung gegenüber der AfD. "Wer glaubt, man müsste mit der AfD zusammenarbeiten, verrät unsere christdemokratischen Grundwerte", sagte Gruhner und ergänzte mit Blick auf AfD-Landeschef Björn Höcke: "Die AfD hat an der Spitze einen Nazi." Das müsse die Union den Menschen klar machen. Dagegen hatten Thüringer CDU-Mitglieder nach dem Verlust von Stimmen die Bereitschaft zu Gesprächen mit allen demokratisch gewählten Parteien gefordert - also auch mit der AfD und der Linken.

Heftige Kritik erntete Landeschef Mohring für seine Gespräche mit FDP, SPD und Grünen für eine Minderheitsregierung - ein sogenanntes Simbabwe-Bündnis. "Wir haben mit Platz 3 keinen Regierungsauftrag", betonte sein Vize Mario Voigt. Der Wählerauftrag laute Opposition. "Wenn wir so tun, als ob "Simbabwe" eine realistische Chance ist, dann spielen wir mit Karten, die wir gar nicht in der Hand halten", monierte Voigt mit Blick auf SPD und Grüne. Unterstützung erhielt er dabei am Sonntag vom JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban, der Grüne und AfD als politische Hauptgegner in Deutschland benannte: "Manchmal muss man auch mal in die Opposition gehen."

Die Opposition sei seiner Partei ohnehin sicher, hielt Mohring in seiner Rede dagegen und zeigte sich sichtlich zerknirscht über das Wahlergebnis: "Mir zerreißt es das Herz." Er kündigte an, die Entwicklungen am 18. Dezember bei einem Treffen mit den Orts- und Kreisvorsitzenden aufarbeiten zu wollen.

Die Bürger wollten aber keine Partei, die sich nur mit sich selbst beschäftige. Daher müsse die CDU Gestaltungsmöglichkeiten suchen, erklärte Mohring: "Stillstand darf nicht die Schuld der CDU in diesem Land sein." Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk schob in einer Mitteilung hinterher: "Wir sehen diese Gespräche als einzig möglichen Weg, dem Willen der Wähler zu entsprechen, Rot-Rot-Grün abzulösen und eine Politik für die bürgerliche Mitte zu gestalten."