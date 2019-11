Bürgel (dpa/th) - CDU-Landesvize Mario Voigt hat die Gespräche seiner Partei über eine Minderheitsregierung mit SPD, Grünen und FDP - ein sogenanntes Simbabwe-Bündnis - scharf kritisiert. "Wir haben mit Platz 3 keinen Regierungsauftrag", sagte Voigt am Samstag mit Blick auf das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl Ende Oktober. Der Wählerauftrag laute vielmehr Opposition. "Wenn wir so tun, als ob Simbabwe eine realistische Chance ist, dann spielen wir mit Karten, die wir gar nicht in der Hand halten", erklärte Voigt mit Blick auf SPD und Grüne. Vor einer Woche hatten sich die vier Parteien zu einem Gespräch getroffen und weitere Treffen versprochen.

Der Ostthüringer Landtagsabgeordnete sprach sich zugleich strikt gegen Zusammenarbeit mit Linke oder AfD aus. Die AfD werde in Thüringen maßgeblich von Rechtsextremen getragen, von denen sich die CDU in einem solchen Fall abhängig machen würde, warnte Voigt.