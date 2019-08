Bremen (dpa/lni) - In der Bremer AfD formiert sich offener Widerstand gegen Landeschef Frank Magnitz. Sein Stellvertreter Thomas Jürgewitz bekräftigte am Montag die hohe Unzufriedenheit im Landesvorstand mit dem Abschneiden der AfD bei der Bürgerschaftswahl in der Stadt Bremen. "Die Mitglieder erwarten von Frank Magnitz Erklärungen und die Übernahme der Verantwortung als Spitzenkandidat für dieses Ergebnis", hieß es am Montag in einer Pressemitteilung. Auf die Nachfrage, ob dies als Rücktrittsforderung zu verstehen sei, sagte Jürgewitz am Montag der dpa: "Das kann man so sehen."