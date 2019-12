Bremen (dpa/lni) - Nach fast neun Jahren will sich der Bremer FDP- Politiker Hauke Hilz im Frühjahr 2020 von der Spitze des Landesverbandes zurückziehen. Er werde im kommenden Jahr nicht mehr für den Posten des Landesvorsitzenden kandidieren, teilte der Bürgerschaftsabgeordnete am Dienstag mit. Er wolle sich stärker auf die Aufgaben als Fraktionsvize in der Bremischen Bürgerschaft und in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung konzentrieren. Er freue sich, dass Thore Schäck bereitstehe, um als Landesvorsitzender zu kandidieren. Auch Schäck ist Bürgerschaftsabgeordneter. Die FDP wählt am 25. April 2020 einen neuen Landesvorstand.