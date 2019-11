Bremen (dpa) - Der langjährige Bremer Bildungssenator Moritz Thape ist tot. Thape, der als dienstältester sozialdemokratischer Kultusminister in der Bundesrepublik galt, starb am Freitag im Alter von 99 Jahren nach kurzer Krankheit, wie der Bremer Senat am Sonntag mitteilte. Dem Senat habe er 20 Jahre lang angehört. "Moritz Thape war eine herausragende Persönlichkeit. Er hat viel für unser Land geleistet und als Bildungs- und Wissenschaftssenator seine Überzeugungen genauso konsequent vertreten wie anschließend als Finanzsenator", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. "Ich habe Moritz Thape als Menschen und als überzeugten Sozialdemokraten außerordentlich geschätzt."

Thape war den Angaben zufolge von 1965 bis 1975 Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, von 1975 bis 1979 Senator für Bildung und von 1979 bis 1985 Senator für Finanzen und gleichzeitig stellvertretender Regierungschef Bremens. In seine Amtszeit als Kultussenator fiel beispielsweise die Gründung der Bremer Universität.