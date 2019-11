Bremen (dpa/lni) - Die Bremer Linke will im kleinsten Bundesland einen Mietendeckel nach dem Vorbild Berlins. Der Landesparteitag stimmte am Samstag für einen entsprechenden Leitantrag des Vorstands. Darin heißt es, in Bremen sei Wohnen gemessen am verfügbaren Einkommen ähnlich teuer wie in Berlin. Deshalb solle die Bürgerschaftsfraktion konkrete Vorschläge für einen Bremer Mietendeckel erarbeiten.

Der Bremer Linke-Chef Felix Pithan betonte, der Berliner Mietendeckel sei "großartig". Er bedeute einen "totalen Paradigmenwechsel", der noch vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten worden sei. Christoph Spehr, der sich am Nachmittag als Nachfolger von Pithan als Vorstandssprecher zu Wahl stellen wollte, lobte ebenfalls das Berliner Modell. "Der Mietendeckel ist deshalb so wichtig, weil er sich auch auf den Bestand richtet." Die Linke regiert in Bremen seit Sommer in einer rot-grün-roten Landesregierung. Sie stellt zwei Senatorinnen.