Bremen (dpa/lni) - Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat auf einem SPD-Parteitag die gute Zusammenarbeit mit Grünen und Linken in der neuen Landesregierung gelobt. "Wir haben eine Koalition mit einer gemeinsamen Grundlage", sagte Bovenschulte am Samstag. Er mahnte zugleich, dass keiner der drei Partner vor den kommenden schwierigen Haushaltsberatungen mit unabgestimmten Forderungen vorpreschen solle. Er fordere Disziplin für alle ein.

Rot-Grün-Rot regiert seit Mitte August im kleinsten Bundesland und muss seinen ersten Etat für die Jahre 2020/21 aufstellen. In den vergangenen Wochen sind eine Reihe von Belastungen aufgetaucht, die den finanziellen Spielraum des hoch verschuldeten Bundeslandes weiter einschränken. So ist der Klinikverband Geno finanziell in Schieflage.

Bei dem Parteitag will die SPD vor allem die Wahlniederlage von Ende Mai aufarbeiten. Sie verlor zum ersten Mal die Rolle als stärkste Kraft an die CDU. Das Bündnis mit den Grünen und erstmals auch mit der Linkspartei rettete den Sozialdemokraten das Weiterregieren.