Bremen (dpa/lni) - Der Bremer SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Partei auf schwierige Haushaltsberatungen mit unerwarteten Zusatzbelastungen vorbereitet. "In den letzten Wochen sind die Spielräume nicht größer geworden", sagte er auf einem Landesparteitag am Samstag in Bremen.

Deshalb mahnte er seine Bündnispartner von Grünen und Linken, aber auch die eigene Partei, nicht "unabgestimmte Forderungen" an den kommenden Doppelhaushalt 2020/21 des verschuldeten Bundeslandes zu erheben. Er fordere diese Disziplin von allen.

Das neue rot-grün-rote Bündnis in Bremen hatte eigentlich gehofft, dass sich die finanzielle Lage ab 2020 durch höhere Zuschüsse des Bundes entspannt. Aber seit Regierungsbeginn Mitte August sind zusätzliche Probleme aufgetaucht. "Es ist ja schon eine ganze Reihe von Bomben und Bömbchen hochgegangen", sagte Bovenschulte.

Dazu zählte er die finanzielle Schieflage beim Klinikverbund Geno und Liquiditätsprobleme des Bremer Flughafens. Das Land muss nach einem Gerichtsurteil viele Lehrer entschädigen, denen es zuvor Mehrarbeit abverlangt hatte.

Auch von Firmen kamen schlechte Nachrichten, dabei ist die Arbeitslosigkeit im Zweistädte-Staat bereits die höchste in Deutschland. Der Autozulieferer Bosch will sein Bremer Werk mit 240 Mitarbeitern schließen. Beim Stahlwerk von ArcelorMittal soll ein Teil der Belegschaft ab Januar in Kurzarbeit gehen. In Bremerhaven sind Jobs beim Windkraftanlagenbauer Senvion gefährdet.

Bovenschulte rief die Koalition zu "Augenmaß, Optimismus und Fantasie" auf, um trotz der begrenzten Mittel Verbesserungen gerade im Bildungssystem des Landes zu erzielen.

Die Bremer SPD wollte auf dem Parteitag ihre politische Arbeit nach der schweren Wahlniederlage vom Mai neu aufstellen. In Arbeitsgruppen berieten die Delegierten über Mängel in der Ansprache von Zielgruppen oder die fehlende Verankerung in den Stadtteilen. "Wir müssen vor Ort wieder mehr präsent sein", sagte Bovenschulte. Die SPD müsse wieder lernen, "nervige und überfällige Dinge" rasch abzustellen, die den Bürger ärgern. "Das ist die Grundlage einer Kümmererpartei."

Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai hatte die Bremer SPD erstmals in mehr als sieben Jahrzehnten die Rolle als stärkste Kraft an die CDU verloren. Nur das Bündnis mit den Grünen und erstmals auch mit der Linkspartei rettete den Sozialdemokraten das Weiterregieren.